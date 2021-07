Martín Arceo S.

Viernes 2 de julio de 2021, p. 7

Las historias más interesantes cuentan la vida como es, intentan contarla desde todas sus perspectivas, a veces con finales inesperados y oscuros , afirmó Augusto Mora, cuya novela gráfica Los fantasmas de mi ciudad fue publicada recientemente en una coedición entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y La Cifra Editorial.

Los fantasmas…, cómic realizado casi totalmente en acuarela –con unas páginas hechas sólo a línea de tinta, para enfatizar que son recuerdos de la protagonista–, narra la historia de Viridiana, una adolescente cuya madre debió migrar a Estados Unidos para dar sustento a su familia.

Junto con sus amigos Benito y Nicario, Viri filma en video su entorno, la periferia de la Ciudad de México, para crear un canal de YouTube que presenta sucesos sobrenaturales. Los chicos son hostigados por bullies y pandilleros, al tiempo que Viridiana descubre su capacidad de ver los espíritus de personas muertas violentamente, lo que lleva a los jóvenes a descubrir a una gavilla de ladrones asesinos.

La transformación, el cambio y el crecimiento de los personajes es oscuro, van de ser inocentes, sólo ocupados en sus vidas infantiles, y desafortunadamente deben crecer en un ambiente sobrecogedor; si bien algunos se van para un lado luminoso, otros van a la oscuridad , comentó en entrevista.

“Sobre la atmósfera que retrato en Los fantasmas…, es el norte de la Ciudad de México, que tiene una atmósfera muy particular, muy interesante por la parte industrial, llena de fábricas, algunas en funcionamiento, otras olvidadas, que te remiten mucho a lo fantasmagórico, además incluye vías ferroviarias, son un escenario particular y cotidiano para mí, que vivo en Iztacala (Tlalnepantla, municipio conurbado a la capital)”, agregó.

Mencionó que además presenta cómo el fenómeno de la inseguridad va desafortunadamente permeando espacios que anteriormente gozaban de paz .