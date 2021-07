L

uis Cernuda, poeta de la marginalidad, pensaba que es en los márgenes donde puede surgir la verdadera poesía. La exclusión no sólo por su condición de homosexual y exiliado, sino por su propia esencia poética, mediante la cual sentimos cómo se ahonda en el grito y el desamparo originario que a todos nos habita. Será por eso que en su poema Cómo la piel escribe: Que en el fondo no hay fondo / no hay nada, sino un grito, / un grito, otro deseo .

Recordaba el poema de Cernuda con relación a la mesa redonda virtual La falta de acceso a la vivienda, un problema de salud pública, organizada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. En dicha conferencia participó Ali Ruiz Coronel, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien mencionó que al menos la mitad de las personas en situación de calle muere a los cuatro años de permanecer en la vía pública; agregó que las principales causas del fallecimiento de este sector de la población de la capital del país son atropellamiento y deshidratación.