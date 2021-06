Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de junio de 2021, p. 9

Madrid. Desde hace más de un lustro, Quentin Tarantino lleva largo tiempo anunciando que dejará de dirigir cine tras su décima película. Teniendo en cuenta que Érase una vez... en Hollywood fue su noveno filme, al cineasta de Knoxville sólo restaría un trabajo como director. Una convicción que lejos de cambiar con los años, como muchos de sus fans esperaban, ha sido confirmada de nuevo recientemente.

El realizador, que cuenta con dos Óscar como guionista, el primero por Pulp Fiction (1995) y el segundo por Django Desencadenado (2013) ha vuelto a afirmar durante su participación en el show del comediante estadunidense Bill Maher, que sólo le queda una película más en la recámara.

Después de que Maher le sacara a colación su retirada argumentando que era demasiado joven para dejar el cine, Tarantino ha respondido: ¡Por eso mismo quiero dejarlo! Porque conozco la historia del cine y sé que de ahí en adelante, los directores no van a mejorar .

No tengo un motivo con el peso suficiente como para ganar un pleito en el tribunal de las opiniones ni en el Supremo, o algo así , explicó el realizador antes de señalar que aunque la cantidad de títulos dirigidos durante sus 30 años de profesión no es tan amplia como la de otros cineastas, a él le sigue pareciendo que le ha dedicado mucho tiempo. Es una carrera larga y he dado todo lo que tengo , sentenció.