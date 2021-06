De La Redacción y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 28 de junio de 2021, p. 5

Gabriel Castaño se convirtió en el primer nadador mexicano en cumplir con la marca A, que le da pasaje directo a los Juegos Olímpicos de Tokio, en la prueba de 50 metros estilo libre con un crono de 22.01, que fue récord absoluto.

Becado por la Universidad de Penn State, el regiomontano logró su objetivo en el Dolfin Fran Crippen Memorial Swin Meet of Champions, en Mission Viejo, California, en un chequeo oficial , publicó el Comité Olímpico Mexicano en Twitter.

Aunque emocionado de haber conseguido la marca en su último intento, Castaño expresó: me duele que muchos de mis compañeros se quedaron muy cerca y no podrán estar ahí (en Tokio) , ya que no recibieron apoyo de la Federación Mexicana de Natación ni de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Sin ser el caso, la guanajuatense Liliana Ibáñez quedó fuera de la justa japonesa en los 50 libres y agradeció el respaldo que le dieron las autoridades, por lo que ahora continuará el ciclo olímpico rumbo a París 2024.

Voleibol de playa gana plaza

En set de oro, Josué Gaxiola y José Luis Rubio dieron a México la plaza olímpica en voleibol de playa al imponerse 24-22 a los canadienses Samuel Schachter y Sam Pedlow, lo que también les dio el título de la Copa Continental Norceca en Colima.

En un dramático juego con lluvia, los subcampeones mundiales Sub-21 levantaron el orgullo para ganar la cuota en un tercer partido luego de la derrota de Juan Virgen y Rodolfo Lombardo Ontiveros ante la otra dupla canadiense de Grant O’Gorman y Ben Saxton, cuando ellos dieron la ventaja (1-0) en el primer encuentro.