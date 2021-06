C

uando los españoles llegaron a México y vieron por primera vez un colibrí quedaron tan extrañados como maravillados ante la belleza y rareza de lo que consideraron, debido a su tamaño, largo pico con el que recolecta el néctar de las flores y velocidad con la que mueve sus alas, un insecto grande y no un ave. Para los antiguos mexicanos representaba mucho más de lo que su apariencia pudiese sugerir: un ser valiente y aguerrido que contaba con la agilidad y sabiduría suficiente para encontrar el camino a su objetivo y, sin importar qué obstáculos tuviese que enfrentar, sortearlo con enorme precisión. El significado místico del colibrí, y la gran admiración que causa en cada aleteo –es decir unas 75 veces por segundo– llevaron a que esta ave, a la que los niños suelen relacionar con las hadas, simbolizara a Huitzilopochtli, el Colibrí Zurdo del Sur y guía de los mexicas desde Aztlán hasta el lugar en el que fundaron su ciudad.

Camino a los pueblos ribereños del sur de Tenochtitlan, a unos ocho kilómetros del Templo Mayor, Huitzilopochtli tenía un importante centro de adoración en Huitzilopochco, la casa del Colibrí Zurdo , uno de los nueve señoríos dependientes directos de Tenochtitlan que, debido a su estratégica ubicación, era paso obligado de comerciantes de productos que entraban y salían de la capital del imperio mexica. En Huitzilopochco, además del templo, existió un enorme tianguis en el que se podía encontrar prácticamente lo que se quisiera, pues, al estar a la orilla del lago, se conectaba por trajinera y también a pie, por lo que poblaciones establecidas sobre tierra firme, con tal de no subirse a una embarcación, vendían sus productos ahí.

Tras la Conquista, el templo del Colibrí Zurdo fue destruido y, sobre él, con sus mismas piedras, se construyó un templo cristiano; el nombre de la población de Huitzilopochco cambió debido a que los españoles no lo podían pronunciar correctamente e intentarlo implicaba un trabajo que no estaban dispuestos a tomar. Ocholopusco es una palabra que no les costó esfuerzo articular, por lo que la población fue llamada así hasta 1743. Después se le conoció como Choloposco y poco antes de la Independencia el pueblo comenzó a nombrarse como lo conocemos hasta ahora: Churubusco.