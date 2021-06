Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 27 de junio de 2021, p. 7

Mientras daba vida al antropólogo forense Ernesto, que analiza restos óseos de las víctimas del genocidio en la producción guatemalteca Nuestras madres (Guatemala-Bélgica-Francia, 2019), del debutante César Díaz, que a la postre ganaría la Cámara de Oro y el premio SACD de la Semana de la Crítica en Cannes, el actor mexicano Armando Espitia recibió la invitación para realizar un casting a la distancia para interpretar al chef Iván García, migrante mexicano que actualmente dirige y posee Casa Coyoacán, un exitoso restaurante de comida mexicana en Brooklyn, Nueva York.

La grabación que envió, llamó la atención de la documentalista Heidi Ewing, que ya planificaba su primer largometraje de ficción, Te llevo conmigo (I Carry You With Me, Estados Unidos-México, 2020), quien le solicitó una videoconferencia de 10 minutos que devino en una larga conversación de más de tres horas en la que se creó un vínculo entre la directora de Michigan y el intérprete originario de Iztapalapa. Muy pronto lo eligió como protagonista y él descubrió que se trataba de la realizadora de One of Us (Estados Unidos 2017) y que había sido nominada al Óscar por la película, Jesus Camp (2006).

“Algo ocurrió a nivel de energía o de presencia porque no somos igualitos, pero lo vio en ese video que envié. No sabía porque estaba ocupado filmando, pero parece que hizo un casting muy grande y en un punto, al dar conmigo, pidió que hiciéramos una conferencia por Skype y Heidi recuerda que parecía que yo era el que la estaba entrevistando y que ella estuviera pidiendo el trabajo.”, comentó Espitia.

Pese a que Iván y su pareja, Gerardo Zavaleta (Christian Vázquez), los personajes retratados en el filme, son amigos de Ewing y viven en Nueva York, los protagonistas no los conocieron sino hasta que concluyeron el rodaje pues la directora no les permitió hablarles y ni siquiera agregarlos como amigos en Facebook, relató Michelle Rodríguez, quien encarna a Sandra, la mujer con la que Iván cruzó la frontera.

Nos decía que estas personas existen pero que no nos las iba a enseñar, ni siquiera los habíamos visto en fotografía, sólo nos platicaba sobre ellos. Entonces nosotros íbamos construyéndolos a partir de las vivencias y las experiencias que nos relataba, a partir de lo que estaba en el guion, los conocimos ya que terminamos y fue muy bonito, porque cuando llegamos a Nueva York ellos también se morían de ganas por conocernos y de contarnos , explica aún fascinada.

Ya que charlaron con ellos, Sandra e Iván les dijeron que ella tuvo una contractura y no se podía mover y él se resbaló y se torció un pie, justo los días en que estábamos llorando todo el día y toda la noche, cruzando el desierto, ellos tampoco se podían mover físicamente. Esas cosas me parecen magia, me encantan , añadió la actriz de Cómo cortar a tu patán (2017) y Mirreyes vs Godínez (2019).

La coproducción estadunidense-mexicana cuenta con una gran participación mexicana, como Edher Campos en la producción, Julio Chavezmontes en la coproducción, Juan Pablo Ramírez en la cinefotografía y las actuaciones de Arcelia Ramírez, Ángeles Cruz, Raúl Briones, Luis Alberti y Pascacio López, además de los mencionados, así que optó, infructuosamente, por representar a México en la 93 entrega de los premios Óscar, al inscribirse ante la Academia Mexicana de Cine.