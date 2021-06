Juan Manuel Vázquez

Saúl Baby Juárez volvió a perder el viernes. Es la quinta ocasión consecutiva. Anteayer, el rival le sacaba ventaja en estatura y alcance. La única posibilidad de éxito era pelear muy cerca del cuerpo enemigo, anular la distancia que le imponían los brazos y piernas de Cristian González.

Baby lo buscó por todas las formas. Le cerraba las salidas, pero dice que apenas una zancada y ya le quedaba fuera de alcance. El 1.52 metros de estatura nunca le había jugado tan a la contra.

Es desesperante , dice Baby con frustración; por más que intenté buscar la batalla, me corría, se escabullía con uno o dos pasos y ya no podía alcanzarlo. A eso vino y le funcionó .

Es difícil asimilar cinco derrotas consecutivas, entre ellas dos en Estados Unidos, pero por más que lo piensa está convencido que ha hecho su parte. Sólo no le han salido bien los planes.