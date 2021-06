La tortilla

En próximos días el precio de la tortilla podría subir porque Minsa y Maseca prevén, por tercera vez en lo que va del año, un aumento a la harina de maíz de entre mil 550 y 2 mil pesos por tonelada, que representa un alza en el rango de 8 a 10 por ciento, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT). Según el Inegi, el precio del kilo ha subido gradualmente, y en mayo su alza fue de 9.8 a tasa anual, la mayor en los últimos nueve años, para costar en promedio 17.28 pesos.

Ombudsman Social

Asunto: el voto de la clase media

Tiene usted razón cuando escribe en su columna que X. González, de Hoyos y sus partidos satélites del Prianprd hacen bien en seguir echándole ganas a la propaganda de la clase media ( whatever that means). El asunto es que la clase media no es un monolito (por eso es indefinible), y saben muy bien que varios millones de [email protected] que votaron por Morena este 6 de junio son de los que podríamos llamar [email protected] . Se ganaron 11 gubernaturas con votos que no cayeron del cielo. Es un cuento chino afirmar que la clase media votó en bloque por el Prianprd.

Arturo Gallardo Mora (vía Gmail)

R: ¡Claro! ¿O que no hay clase media en las dos Baja California, Sonora, Sinaloa o Colima?

Twiteratti

Tanto Guerrero como Michoacán fueron gobernados durante 91 años por el PRI y el PRD. Estados que hoy ocupan los primeros lugares en pobreza, con tasas de 65.5%, en el primero, y de 52% en el segundo. No hay pueblo que resista esto. Afortunadamente llegó la 4T.

Escribe @mariafdezv

