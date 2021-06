Milagro Sala denunció que en Jujuy siguen persiguiendo a los opositores para tapar la corrupción, que es muy grande en la provincia. Siento indignación porque no hay nadie que pueda parar la locura de Gerardo Morales .

Entrevistada por el reconocido periodista Víctor Hugo Morales, Sala consideró que el gobernador está actuando en medio de la campaña política hacia las próximas elecciones legislativas en Jujuy.

No tiene nada qué mostrar en su gestión: no ha inaugurado obras, los hospitales no tienen insumos y han fallecido docentes por las clases presenciales. En Jujuy, el avance del coronavirus fue muy fuerte , señaló la dirigente, quien recordó que la mayoría de los jujeños siguen siendo víctimas del espionaje ilegal, y pidió al gobierno de Alberto Fernández que haga algo ante esta situación.

Acá nosotros seguimos sufriendo la persecución judicial . Sala agregó que en la última acusación, el testigo que declaró en mi contra terminó con una camioneta 4x4, un millón de pesos y como funcionario de Morales. Los que no quieren atestiguar contra mí terminan presos .

El tribunal de Jujuy agregó a los presuntos delitos de Sala el de amenazas para resolver tres años y medio de prisión.

Los dirigentes de la Tupac Amaru recordaron que Sala fue llevada esposada y rodeada de policías fuertemente armados sin haber podido comunicarse con sus abogados para procesarla por una causa caída en 2017.