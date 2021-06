Además, el documental presenta –por primera vez en su totalidad– la última interpretación en vivo de los Beatles como grupo, el inolvidable concierto en la azotea de la calle Savile Row de Londres, así como otras canciones y composiciones clásicas que aparecen en los dos últimos álbumes de la banda: Abbey Road y Let It Be.

Más de seis horas de material inédito restaurado, que incluye el último concierto en vivo de los Beatles, se podrá ver en la serie documental The Beatles: Get back, dirigida por Peter Jackson.

Pero, aclaró, no es un relato nostálgico: es crudo, honesto y humano. Durante más de seis horas, llegarán a conocer a los Beatles con una intimidad que jamás habrían creído posible .

El director agregó: Estoy muy agradecido a los Beatles, a Apple Corps y Disney por permitirme presentar esta historia de la manera en que debía ser contada. He estado inmerso en este proyecto durante casi tres años; estoy muy emocionado de que el público de todo el mundo finalmente pueda verlo .

Por su parte, Bob Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Company explicó: Soy un gran admirador de los Beatles, así que estoy absolutamente emocionado de que Disney+ sea el hogar de esta serie documental del legendario cineasta Peter Jackson .

“Esta colección de material inédito –destacó– nos ofrece una mirada sin precedentes a la estrecha camaradería, genio creativo e increíble impacto de uno de los grupos más icónicos e influyentes a nivel cultural de todos los tiempos”.

Dirigida por el cineasta tres veces ganador de los premios Óscar (la trilogía El señor de los anillos, They Shall Not Grow Old), The Beatles: Get back lleva a los espectadores a un viaje por el tiempo y los adentra en la intimidad de las sesiones de grabación de la banda durante un momento especial en la historia de la música.

The Beatles: Get back es realizada con el apoyo de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison; además previo a su estreno, el 12 octubre, Apple Corps Ltd./Callaway Arts & Entertainment publicarán el libro The Beatles: Get back.

La obra de tapa dura, de 240 páginas, complementa el documental con transcripciones de las conversaciones grabadas de los Beatles y cientos de fotos exclusivas jamás publicadas de las tres semanas de sesiones. La publicación será una edición internacional en nueve idiomas, incluido el inglés.