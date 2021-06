▲ En calles del Centro Histórico no importa qué tan angosto sea el paso, se atasca de ambulantes, gente y hasta motociclistas. Foto Guillermo Sologuren

En la avenida Juárez y la zona de la Alameda Central, los espectáculos que realizaban artistas urbanos, payasitos, magos y acróbatas propiciaron las aglomeraciones, al igual que los puestos de comerciantes ambulantes que antes de la pandemia no estaban permitidos.

Restaurantes, taquerías, cervecerías, pastelerías, librerías, heladerías, tiendas de ropa y departamentales ubicadas en avenida Juárez, 5 de Mayo, 20 de Noviembre y 16 de Septiembre estuvieron muy concurridas la tarde de ayer, incluso por momentos los asistentes hacían fila para entrar y así respetar el aforo que indican las autoridades, pues a pesar de que el verde todavía está vigente, no se permite llenar locales a su máxima capacidad.

Para Javier, residente de la colonia La Preciosa, en Azcapotzalco, quien acudió acompañado por cuatro familiares, volver a ese color es una llamada de atención para la población porque todos somos irresponsables, somos necios; el cambio es nuestra culpa porque no estamos cooperando .

Maribel Castillo, habitante de la colonia Anáhuac, en Miguel Hidalgo, dijo que no sabemos estar encerrados, deberíamos quedarnos así hasta fin de año porque no todos están vacunados y esto no es un juego .

Guillermo Alvarado, de Xalostoc, en Ecatepec, estado de México, coincidió en que el retroceso es bueno porque estamos bajando la guardia y somos pocos los que estamos vacunados con las dos dosis .

Jorge Berriel, procedente de Hidalgo, dijo que su visita fue por la necesidad de comprar ropa y bisutería para surtir su negocio, mientras Ángeles Rojas llegó con su familia de Tamaulipas para recorrer la Basílica y el Zócalo.