Sábado 19 de junio de 2021, p. 25

Cajeme, Son., Tras el hallazgo de un cuerpo en una fosa clandestina cerca de Vícam, familiares y abogados del líder yaqui Tomás Rojo Valencia, desaparecido el 27 de mayo, acudieron a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia en Sonora (FGJE), con el fin de coadyuvar con la identificación del cadáver y en las investigaciones de su búsqueda. La familia denunció ante el Ministerio Público la ausencia de Rojo como desaparición forzada.

En los últimos dos días, los parientes del vocero de la tribu yaqui visitaron las instalaciones de la FGJE, donde personal de Servicios Periciales realiza los estudios de genética al cuerpo que fue localizado a 12 kilómetros de la comunidad de Vícam, uno de los ocho pueblos de la etnia asentada al Sur de Sonora.

El representante de la fundación Green Teotle AC, José Maldonado, acompañó a la familia de Rojo Valencia en las dos visitas, y expuso que la fiscalía les informó que no han comprobado que la osamenta hallada el jueves pasado corresponda a Rojo Valencia.

La información oficial que se tiene hasta el momento es que las investigaciones continúan, la familia no puede declarar hasta que no se tenga el reconocimiento pleno de esta situación. Respetamos los tiempos del proceso y a la familia porque es un tema muy sensible. Por nuestra parte, las búsquedas van a continuar , explicó Maldonado a los medios de comunicación.

La vocera de la Fiscalía de Sonora, Guadalupe Orduño García, detalló que llevará tiempo el resultado de los estudios genéticos para deter-minar la identidad del cuerpo descubierto por un leñador, a dos kilómetros de la carretera estatal 29.

Estimó que podrían tardar de 12 a 15 días y que el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense continúa realizando pruebas con sus familiares, al tiempo que las investigaciones del personal ministerial se mantienen hasta dar con los responsables de la desaparición del líder yaqui.

Por su parte, Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora, se pronunció por lo acontecido a Tomás Rojo, y dijo que su gobierno garantizará seguridad dentro de la etnia en un ámbito de respeto a sus usos y costumbres.