Sábado 19 de junio de 2021, p. a11

Dos ciclistas entre las mejores del mundo en su especialidad, Jessica Salazar y Yareli Salazar, sin ningún lazo familiar, tienen una causa común: piden justicia y se les respete el lugar que ganaron a los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque la segunda, que sumó dos cuotas, está considerada para competir en ruta.

Me encuentro en una incertidumbre innecesaria. No es justo que a 40 días de los Juegos esté pasando por esto. No duermo, no entreno bien, no descanso, y me duele mucho. ¿Cómo es posible que al ser la única en la prueba con más posibilidades de medalla, siendo la mejor arrancadora del orbe y de México, no se me esté dando un lugar , dijo entre lágrimas Jessi, Premio Nacional del Deporte 2020, desde Guadalajara en conferencia transmitida por Facebook.

La subcampeona y recordista mundial hizo un llamado a la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC), al Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), porque tienen el poder para revertir esta situación en la reunión que solicitará el CODE Jalisco con las autoridades este lunes para analizar con argumentos técnicos el tema de la multimedallista panamericana.

La jalisciense no fue considerada en la selección que entregó la FMC al COM, organismo que difundió el pasado miércoles los nombres de los siete pedalistas, tres de pista, dos de ruta y dos en montaña, y aparecen registrados en el portal de la delegación.

En velocidad individual, keirin y por equipos están Luz Daniela Gaxiola y Yuli Paola Verdugo, donde Jessica ha competido con la primera y están en el top cuatro del ranking mundial.