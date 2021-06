▲ Fotograma de la novena entrega de Fast and Furious (F9). En la imagen Vin Diesel y Michelle Rodriguez. Foto Universal Pictures / Ap

Los Ángeles. Vin Diesel dejó huella como patriarca de carreras de autos callejeras en la franquicia Fast and Furious (Rápido y furioso), pero la historia que ha protagonizado con este entrañable personaje podría llegar pronto a su final.

Diesel dijo en una entrevista con The Associated Press que la saga Fast and Furious concluirá con dos películas que serán estrenadas tras su novena entrega, F9, que se estrena en cines el 25 de junio.

El actor señaló que Universal Pictures quiere terminar la saga con dos películas, que se podrían estrenar en 2023 y 2024.

Cada historia merece su propio final , señaló Diesel durante una entrevista sobre F9 cuando le preguntaron acerca del futuro de la franquicia. A pesar del final de la saga mencionó que el universo cinematográfico de Fast and Furious continuará.

Cuando Diesel le contó a su hija sobre el final de la franquicia ella se soltó a llorar.

Sé que la gente sentirá que no tiene que terminar, pero creo que todas las cosas buenas llegan a su final , expuso. Hay motivos para un final, creo que esta franquicia se lo merece .

Diesel ha interpretado a Dominic Toretto desde la primera película The Fast and Furious en 2001. Las películas se han convertido en éxitos de taquilla mundiales, las últimas dos entregas generaron más de mil millones de dólares.

Junto con Diesel, las cintas han tenido actuaciones de Michelle Rodriguez, Dwayne The Rock Johnson, Tyrese Gibson, el rapero Ludacris, Jordana Brewster, Jason Statham y el fallecido Paul Walker. En 2019, Johnson y Statham protagonizaron la primera película Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw), que se colocó en el primer puesto por venta de boletos y recaudó 180.8 millones de dólares en su estreno mundial.