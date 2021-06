Aquí se atendió a ricos y a quienes no tenían recursos económicos sin cobrarles absolutamente nada; se demostró que la división, el clasismo y el racismo no llevan a ningún lado, que la atención es única , expuso Sheinbaum en el Centro de Convenciones Citibanamex, donde acudieron representantes del sector empresarial, académico y de la salud.

La secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, señaló a su vez que en este lugar laboraron 3 mil trabajadores de la salud, de los cuales 2 mil serán contratados para continuar con la prestación de servicios en la red hospitalaria de la ciudad, en particular en los nuevos nosocomios.

El director médico de la unidad temporal, Rafael Valdez, detalló que fueron atendidos 9 mil 88 pacientes, de los cuales 95.2 por ciento recibieron el alta y pudieron regresar con sus familias.

Destacó que desde esta unidad se incorporó al modelo de gestión de la oxigenoterapia el uso de puntas nasales de alto flujo, con lo que se logró evitar que 68 por ciento de los pacientes graves no requirieran de apoyo mecánico ventilatorio.

Además, con el modelo de hospitalización anticipada, la mortalidad global fue de 3.7 por ciento, y en los pacientes en estado crítico de 13 puntos porcentuales, se diagnosticaron a 13 mil 542 personas en ocho centros de evaluación, con lo que se lograron liberar 112 mil 555 días/cama de la red hospitalaria.

El representante de la Fundación Carlos Slim, Carlos Slim Domit, indicó que lo realizado en la unidad Citibabamex no tiene precedentes, pues se convirtió en el hospital que más pacientes de Covid-19 ha atendido en América Latina y un ejemplo de que si se trabaja de manera conjunta gobiernos, empresas e instituciones académicas y sociales no hay reto que no se pueda superar.