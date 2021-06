De la Redacción

Isabel La Estrella Millán, quien la semana pasada perdió ante la venezolana Eva Guzmán la pelea por el título mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, decidió retirarse orgullosa y satisfecha con sus logros.

Lo traía en la cabeza desde hace tiempo, tenía mucha confusión, fue una decisión que tomé antes de salir al ring en mi más reciente pelea, no fue por el revés, porque ya he dicho muchas veces que derrotas he tenido en mi carrera y en mi vida y de todas me he levantado , expresó en un comunicado la sinaloense de 39 años, quien desea dedicarse a actividades altruistas y a la promoción del boxeo.

Fue una decisión que tomé antes, porque estoy cansada y siento que perdí la chispa por subirme al ring a pelear, no me voy a estar haciendo tonta, ni a la gente que me da su tiempo para entrenarme, no le voy a faltar al respeto al boxeo que me ha dado tanto , añadió.