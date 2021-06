Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Martes 8 de junio de 2021, p. 9

El replanteamiento del mundo con sólo 100 millones de habitantes ante la escasez de recursos naturales y fenómenos producidos por el cambio climático es la premisa de la reciente serie de ciencia ficción auditiva creada por la Dixo Originals, red pionera de archivos de audio (podcast) de habla hispana desde hace 15 años para Amazon Audible.

“Quiero un mundo descentralizado, mejor. El que vivimos se rige por un status quo que debemos vivir así porque es complicado cambiar. Al desaparecer a 7.7 millones de habitantes en el planeta, con la serie de podcast Los 100 millones, quiero ver cómo nos reorganizamos”, explicó Dany Saadia, director del proyecto y de Dixo, en entrevista con este diario.

Desde su perspectiva, tienen que desaparecer las fronteras, la violencia, el egoísmo. Estamos todos en el mismo barco y tenemos que salir adelante .

La idea de esta producción, según Saadia, nació en 2016 después de muchos años de frustración: “En 2006 hice la película futurista 3:19, pero se estrenó dos años después. Me di cuenta de que lograr financiamiento para un siguiente filme era todo un calvario. En 2015 me dije ‘¿por qué no hacemos una serie de ficción en audio?’ Esto me llevó a revisar mis guiones de cine y encontré Los 100 millones, escrito como una premisa”.

El podcast cuenta con las voces del actor español Óscar Jaenada Gajo, quien interpreta al Señor Sam, y los locutores mexicanos Melissa Mochulske y Eduardo Albornoz.

Proyecto a largo plazo