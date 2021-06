Ap

Periódico La Jornada

Sábado 5 de junio de 2021, p. 24

San Diego. El gobierno de Joe Biden encargó discretamente a seis grupos humanitarios que recomienden cuáles migrantes deben ser autorizados a quedarse en Estados Unidos en lugar de ser expulsados rápidamente en cumplimiento de los poderes federales relacionados con la pandemia, que impiden que las personas soliciten asilo.

Los grupos determinarán quiénes son más vulnerables en México y su criterio no ha sido dado a conocer. Se produce en momentos en que grandes números de personas cruzan la frontera sur y el gobierno enfrenta crecientes presiones para levantar los poderes de salud pública instituidos por el entonces presidente Donald Trump y que Biden ha mantenido durante la pandemia de Covid-19.

Varios miembros de los grupos hablaron sobre los criterios que usan y dieron detalles del sistema que no habían sido reportados previamente. El gobierno busca admitir en el país a unos 250 solicitantes de asilo por día, que sean remitidos por los propios grupos y que hayan acordado usar el sistema hasta el 31 de julio. Para entonces, el agrupamiento espera que el gobierno de Biden haya eliminado las reglas de salud pública, aunque el gobierno no se ha comprometido a ello.

Hasta ahora, casi 800 solicitantes de asilo han sido admitidos desde el 3 de mayo y miembros de los grupos dijeron que existe más demanda de la que pueden satisfacer.

Los grupos no han sido identificados públicamente, con excepción de International Rescue Committee, organización global de ayuda. Los otros son Save the Children, con sede en Londres; HIAS y Kids in Need of Defense, con sede en Estados Unidos, y dos organizaciones con asiento en México: Asylum Access y el Institute for Women in Migration, de acuerdo con dos personas que hablaron a condición de no ser identificadas porque no estaban autorizadas a revelar la información.

Asylum Access, que provee servicios a personas que solicitan asilo en México, opinó que el papel de la organización es mínimo. Sus esfuerzos comenzaron en El Paso, Texas, y se están expandiendo a Nogales, Arizona.

Un mecanismo similar, pero separado, encabezado por la Unión Americana de Libertades Civiles, comenzó a finales de marzo y permite el ingreso a Estados Unidos de 35 familias al día en diversos lugares de la frontera. No tiene fecha para finalizar.