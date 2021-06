En cuanto al contenido musical de la pieza, la joven santiaguina cuenta “Esta canción la hice con Iván González quien me acompaña en la producción; fue una canción que produjimos entre cuatro personas. Originalmente esta canción era una idea con una sola guitarra; después me puse a jugar con las cuerdas y ahí salieron los acordes de la intro; la otra parte, que es la rápida, la más bailable donde aparece el charango y el tempo viene a marcar un poco el color, es donde se aprecia la mezcla de pop, folclor y electrónica; también, al inicio, teníamos inspiraciones de Haim, una banda de puras mujeres. Y otra cosa importante es que la colaboración de Ximena y Lido se dio súper fluida y por el contenido y la extensión de la letra tenía muchas ganas que otras la cantarán y era ideal que lo hicieran ellas, porque somos amigas de hace mucho tiempo.

La participación de Ximena Sariñana en esta producción estaba contemplada hace tiempo; la mexicana y la chilena unieron voces por primera ocasión en el Vive Latino de 2013, donde Camila hizo su debut y Ximena subió al escenario con ella. A Ximena, hace tantos años que la conozco, no me acuerdo donde la conocí, pero nos hicimos amigas de inmediato, prontamente me invitó a comer tacos y ahora yo conozco a su hijo y ella conoce al mío. A Lido Pimienta la conocí por My space.