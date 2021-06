H

e podido seguir la interesante trayectoria de la realizadora estadunidense Kelly Reichardt gracias a los festivales de cine (por ejemplo, si mi memoria no me traiciona, pude ver Wendy and Lucy y Certain Women en el festival de Morelia). Dado el carácter minimalista de su obra, era comprensible que ninguna distribuidora, hasta ahora, se haya interesado en exhibirla en México. Es de celebrar, pues, que Primera vaca haya alcanzado a colarse en nuestra cartelera en estos tiempos pandémicos.

De forma genérica, podríamos calificar a su película más reciente de pre western, pues la acción se ubica en la primera mitad del siglo XX en lo que se conoce como el Oregon Trail. Allí, el cocinero Otis Figowitz (John Magaro) trabaja malamente para un beligerante grupo de cazadores de pieles. En medio del espeso bosque, mientras busca cómo improvisar algunos alimentos, Figowitz se topa con un chino desnudo, quien dice llamarse King-Lu (Orion Lee) y ser perseguido por unos rusos con intenciones de matarlo. El cocinero lo esconde y le da de comer y beber, dando pie a la amistad que es el eje emotivo de la historia.

Ambos personajes se rencontrarán en las inmediaciones del fuerte Tillikum, un establecimiento de dudosa civilización, poblada por colonos de la más diversa índole (sorprende la ausencia de mujeres, que eran protagónicas en los anteriores trabajos de Reichardt). A ese sitio llega importado de Europa el primer animal bovino del título, como orgullosa propiedad del terrateniente conocido como Chief Factor (el británico Toby Jones).