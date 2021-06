Para Celis aquella manera de distribuir las responsabilidades a la hora de hacer cine ha sido crucial en la mayoría de sus producciones. “Tú en el cine tienes a un fotógrafo colgado del precipicio, amarrado con straps y que lo detiene el gaffer, y quien está fotografiando no está pensando: ‘me voy a caer’, sabe perfectamente que puede confiar en quién lo está deteniendo. Y yo siento que eso es algo muy bonito del cine, que tienes que confiar”, sostuvo el productor.

Gracias a la relación que han desarrollado cineasta y productor, una vez comenzaron a rodar Noche de fuego para Celis “fue muy fácil entender mi lugar de cómo ayudo a Tati a hacer esta película que lleva años queriendo realizar, que conoce todos los detalles, las cosas particulares, que tiene un vínculo personal. Y pues yo no vengo a ser aquí la persona más importante, es entender que en esa cinta ella necesitaba X ≠ cosa y que yo lo podía satisfacer”.

Su trabajo junto a la realizadora no sólo ha dado resultados en el ámbito profesional. La respeto como cineasta, la admiro, he aprendido muchísimo. Ella se ha sentido cómoda con Pimienta de hacer sus proyectos con nosotros, y siento que hacemos buen equipo. Y la verdad es que se presentó una película que para mí es maravillosa y es un gran lanzamiento al mundo de ficción , señaló el productor.

▲ Nicolás Celis, fundador de la productora. Foto cortesía de Pimienta Films

También considera que cada película necesita un tratamiento distinto , por lo que su experiencia y el rol que asume nunca es igual. Siento que muchas de las películas que he hecho han sido también llenas de aprendizajes porque ninguna película es igual , concedió Celis.

Mucho trabajo, tiempo y rigor

Por eso, a la hora de elegir proyectos siempre ha procurado escoger bien los temas y de qué quiero hablar. Porque digo invertí tres años pero no los tiré a la basura . Otra constante que señala es la de mucho trabajo, mucho tiempo y mucho rigor . Experiencias como la de su participación en la producción de Roma se sostienen más de la admiración y el ambiente en la producción que de las expectativas que cada plan genera. Más que decir me arrepiento de algún proyecto, o de qué viene, me gusta tener una vía interesante, estar con gente que admiro, que le aprenda .

Celis, quien empezó su carrera produciendo la película Somos lo que hay de Jorge Michel Grau, sabe que participar en un festival como Cannes puede ayudar mucho a que una cinta tenga un mayor alcance. Debutar en el encuentro francés, hizo que su primera cinta tuviera una explosión a niveles ventas, festivales, presencia, que también ayudó a que hoy en día el filme se haya vuelto un referente , contó el productor.

Con poco más de 10 años dedicándose a producir, Celis considera que hacer cine independiente es un reto en todo el mundo. Al final yo pienso que cada día va a ser más difícil para la nuevas generaciones porque siguen habiendo los mismos espacios, que había hace 40 años, los festivales y cupo por año de películas. La producción crece exponencialmente porque ahora puede hacer cintas con celulares, con cámaras caseras, entonces hay una competencia brutal por los mismos lugares .

Sin embargo, celebró que en nuestro país existan apoyos para producción de cine independiente. Siento que en México se ha hecho un esfuerzo muy grande mediante los fondos de apoyo para el cine, de cuidar la libertad de expresión, la autoría, y eso ha detonado que haya tantos cineastas tan importantes hoy en México .

Noche de fuego será estrenada en el Festival de Cannes y el productor espera que la cinta pronto pueda verse en territorio mexicano.