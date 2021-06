Creo que ha sido el mejor viernes que he tenido y el más completo, sobre todo en cuanto a la obtención de datos, y me siento muy cómodo con el auto. Ojalá podamos conseguir una limpia y buena vuelta mañana en la calificación, que es cuando importa, pero esta noche trabajaremos duro para mejorar y tratar de encontrar mejor tiempo de vuelta , anotó Checo, quien no ha podido conseguir una buena cali-ficación en lo que va de la temporada con su nuevo equipo.

La velocidad de Red Bull podría sumarse a una disputa con Mercedes sobre lo que Hamilton ha llamado alerones traseros plegables en los autos del rival, que implicarían una ventaja aerodinámica.