na de las figuras más importantes hoy día en Reino Unido es el clarinetista, saxofonista, productor y orquestador de proyectos, Shabaka Hutchings. Con 37 años, es un músico que desde sus diferentes bandas (Sons of Kemet, The Comet is Coming, Shabaka and the Ancestors, o como invitado de ese monstruo que es Mulatu Astatke (padre del Ethio-Jazz –jazz etíope–, de quien es heredero sónico), así como de Marshall Allen y su combo afrofuturista estadunidense Sun Ra Arkestra), está marcando la pauta de un sonido emancipado, inspirado en la música tradicional africana, cruzada en libre tránsito con la técnica del jazz, sin la pretensión elitista de este último, en furiosa vibra activista en contra del racismo.

Si bien entre círculos más cercanos al rock el proyecto que más ha hecho ruido es The Comet is Coming (afro-synth-jazz cósmico), la agrupación que más prestigio le ha dado es Sons of Kemet que, para celebrar sus 10 años de vida, edita el esplendente Black to the Future (Impulse!, 2021).

Formada en 2011, la banda ganó renombre en 2018 con su extraordinario tercer disco, Your Queen is a Reptile (mismo sello), al ser nominado al premio Mercury (el más importante en su país) como álbum del año. No ganó pero eso fue lo de menos: es sin duda un tesoro auditivo, que igual reúne elementos de jazz clásico en los metales, como rítmicas y cantos reggae-dub, afro-pop, con toques de danzas medio-orientales; mitad instrumental, mitad spoken-word con pizcas de fraseo rastafari. Una excitante mixtura.

Integrado también por los no menos relevantes Tom Skinner (percusionista que ha trabajado con el citado Astatke y con el productor de electrónica y música fílmica Matthew Herbert), Theon Cross en la tuba (quien da al grupo un sonido harto distintivo) y el baterista Edward Wakili-Hick, Sons of Kemet iguala en calidad a su exitoso disco previo, con diversos invitados, sobre todo en voces y letras.

De entrada, los tracks son una sola frase partida en 11 piezas; una sentencia que designa la narrativa del álbum; una arenga de orgullo ancestral: Field Negus, pick up your burning Cross, think of home, hustle for the culture, to never forget the source, in remembrance of those fallen; let the circle be unbroken, envision yourself levitating; throughout the madness, stay strong, Black . Y es que el impulso principal para sacar a la luz este trabajo, fue el asesinato en Estados Unidos, a manos de la policía, de George Floyd, hecho que se volvió un hito mundial en contra de la opresión hacia los afrodescendientes.