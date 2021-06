Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 3 de junio de 2021, p. 31

Parece que el enemigo es el debido proceso

Los señalamientos en contra de los jueces penales federales son cíclicos. Cada tanto se inculpa a los juzgadores de los pocos resultados en la procuración de justicia; según la fuente, la impunidad llega al 98%. Ahora ha tocado el turno al secretario de Marina. Más de allá de establecer las facultades legales de investigación de delitos que pudiera tener la Secretaría de Marina (la Ley Orgánica respectiva limita la procuración de justicia al interior de la propia Secretaría) y la peculiar apropiación anímica de las actividades propias de la Fiscalía General de la República como la investigación delictiva y la consignación de una carpeta de investigación para que el juez federal respectivo establezca la posibilidad de dictar una orden de aprehensión, lo cierto es que el enemigo no es el juez que pone en libertad a un presunto delincuente. El juzgador tiene la obligación de verificar que las actuaciones prejudiciales cumplan con los requisitos de ley para que pueda darse la garantía de debido proceso.

Los niveles de impunidad pueden dividirse en los delitos que no se investigan por omisiones ministeriales; los que ni siquiera se denuncian; y los que se consignan, pero no se condena al procesado. Estos últimos son un porcentaje menor. Muchos de estos delitos no se castigan por la indebida integración de la carpeta de investigación. Esto no es imputable al juez. A la Secretaría de Marina, el reglamento interior de la propia Secretaría en su artículo 30 fracción IV inciso b. sólo le permite la detención (con las formalidad de ley, se entiende) para poner ante la autoridad competente a las personas y objetos relacionados con una probable comisión delictiva.

La presunción de inocencia implica, entre otros aspectos, que se le dé debido proceso a todo inculpado. Si se espera que todas las consignaciones terminen en procesos y sentencias condenatorias, claramente se elimina esa presunción. La dificultad de integrar una carpeta de investigación no es menor. Muchas pueden tener cientos de tomos, miles de pruebas, pero si no es elaborada debidamente no habrá juez que abra siquiera el proceso.

Los beneficiados de tal actuar procesal no son los delincuentes que volverán a ser puestos bajo investigación cuando se integren debidamente las carpetas respectivas, si no los inocentes que indebidamente fueron detenidos. El Estado de Derecho obliga a todos los integrantes a hacer su labor.