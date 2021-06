De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 3 de junio de 2021, p. 8

Como músicos, no podemos quedarnos callados , expresa una carta mediante la cual más de 600 artistas han decidido manifestar su rechazo a los ataques realizados en la Franja de Gaza por el Estado de Israel.

Hoy es esencial que nos solidaricemos con Palestina. Pedimos a nuestros compañeros que afirmen públicamente su solidaridad con ese pueblo. La complicidad con los crímenes de guerra israelíes se encuentra en el silencio, y hoy el silencio no es una opción , continúa el documento firmado por Roger Waters, Patti Smith, Julian Casablancas de The Strokes y Rage Against the Machine, entre otros.

Alto a la segregación

Mediante #MusiciansForPalestine, llamaron a sus compañeros a detener sus relaciones y proyectos con el Estado israelí, acción que ha sido promovida por Waters desde hace varias semanas. La carta surge tras una serie de declaraciones en redes sociales de diversos intérpretes preocupados por el conflicto.

En una publicación de Instagram a principios de mayo, Rage Against the Machine mostraba la imagen de una mezquita con la leyenda: “La violencia y las atrocidades que estamos atestiguando en Sheikh Jarrah, el complejo de Al Aqsa y Gaza son una continuación de las décadas de brutal apartheid y violenta ocupación de Palestina por Israel. Estamos con el pueblo palestino en su resistencia a este terror colonial en todas sus formas”.