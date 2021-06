Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de junio de 2021, p. 9

Directores de escuelas de educación básica de la Ciudad de México afirmaron que la mayoría de las comunidades escolares consultadas, rechazaron el regreso a clases presenciales no porque no se quiera volver o por falta de interés, reconocemos que es urgente volver a las escuelas, pero no están dadas las condiciones para hacerlo .

Señalaron que las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el regreso a clases en siete estados, da cuenta que la realidad no es como quiere el gobierno, pues reconocen que sólo ha vuelto cerca de medio de millón de alumnos y han reabierto poco más de 3 mil escuelas, de las 220 mil que hay en todo el país .

Francisco Bravo, director de la escuela primaria Leonardo Bravo, destacó que hay desconocimiento de la SEP de que en las comunidades escolares hubo una reflexión madura, responsable y cuidadosa de las condiciones que enfrentamos; por eso, en muchos casos, hasta 80 por ciento o más de los padres de familia decidió no mandar a sus hijos a clases presenciales .

Experiencias amargas