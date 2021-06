Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de junio de 2021, p. 9

Madrid. Stephen King, uno de los escritores de terror más relevantes de la historia y autor de obras tan populares como Carrie, El resplandor o It, ha confesado que hubo una película del género en el que es un maestro que le aterrorizó más allá de lo que estaba dispuesto a aguantar.

El exitoso autor se ha sincerado durante una entrevista de la serie documental Eli Roth’s History of Horror, en la que el director de cintas como El infierno verde le ha preguntado ¿Qué te da miedo? .

“La primera vez que vi El proyecto de la bruja de Blair, estaba medicado en el hospital” ha explicado King. “Mi hijo me la trajo en VHS y me dijo: ‘Tienes que ver esto’. A la mitad le dije: ‘Quita eso, me está dando demasiado mal rollo’”. El creador de El resplandor estuvo hospitalizado y sometido a intensa medicación en 1999, después de haber sido atropellado, lo que justifica parcialmente el gran impacto que la película tuvo en él.

El proyecto de la bruja de Blair es una de las películas de terror más impactantes de las pasadas décadas. Su singular estilo de grabación casera, con imágenes rodadas cámara en mano que simulaban ser el metraje en bruto encontrado de un documental que estaba siendo filmado por tres estudiantes en un bosque sobre la presunta leyenda de una bruja, hizo que sus escenas de terror fueran muy inmersivas e infinitamente más intensas que las del género al uso.