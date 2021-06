Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de junio de 2021, p. 8

La Habana., Allá por la década de los 60, Tata percutía con sus manos de niño de 4 años cada pedazo de madera que tenía adelante y repetía a viva voz los aires populares afrocubanos que un viejo cantaba, sentado frente a la bodega de su barrio habanero de Párraga. Su madre Digna y una tía le regalaron al pequeño un tambor, y luego no había forma de callarlo.

La rumba que me enseñaron fue rumba cruda, (tocada) con una gaveta del escaparate (y) un sentimiento tan profundo que las letras van expresando lo que se siente , señaló a The Associated Press Pedro Tata Francisco Almeida Berriel, que hoy tiene 59 años y todavía sigue sin hacer silencio.

Ahora está ansioso con el lanzamiento de su disco Okuté, el primero del conjunto del mismo nombre, grabado en febrero de 2020 justo antes de que la pandemia paralizara al mundo artístico y que sale a la luz el viernes en Nueva York.

El álbum, en cuya portada aparece su propio rostro mulato, recopila canciones populares de las tradiciones cubanas culturales y religiosas de origen conga y abakúa en una fusión con el jazz, la salsa y el son montuno.

Siempre he sido un fiel velador de que no se pierda la tradición de los rumberos , mencionó Tata el lunes por la mañana en una entrevista con Ap para la cual se rencontró con algunos de sus compañeros del proyecto: el reconocido tresero Juan de la Cruz Antomarchi, mejor conocido como Coto; la vocalista Naivis Angarica, la única mujer de la agrupación y cuya voz suena poderosa y tersa, y el percusionista Ramoncito Tamayo.

La cita fue precisamente en la casa de Tata, al fondo de un pasillo en su natal Párraga, con sus vecinos curioseando, sus calles a medio asfaltar y sus viviendas de techos bajos bañadas por el intenso sol tropical.

Los ocho temas del disco fueron grabados en los Estudios Egrem de Cuba en febrero de 2020 y son en su mayoría recopilaciones de canciones populares del género, entre ellas Caridad y Chichiribako. También se incluyó Devuélveme la voz del propio Tata, un homenaje a un amigo fallecido llamado Manolo Escaparate.