Desde el inicio de la administración quedó claro que nosotros no íbamos a permitir que hubiera desarrollos que lastimen las áreas de valor ambiental y la postura sigue siendo la misma , afirmó el alcalde.

El concejo de la alcaldía Álvaro Obregón aprobó investigar y solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informe de la situación del predio Rancho Santa Fe –dentro del bosque de Tarango–, donde se pretende erigir un desarrollo inmobiliario y no hay claridad sobre la desincorporación del terreno del área de valor ambiental.

Además, de acuerdo con los números con los que se identificó a los terrenos donde se ejecutará el proyecto inmobiliario, no se especifica a qué polígonos pertenecen, porque más allá de la propiedad, lo que se tiene que aclarar es el uso de suelo que les corresponde y la viabilidad de la construcción de las torres de departamentos, señalaron los vecinos.

Ante ello, Valdés expuso que la construcción “afecta notablemente el ecosistema, ya que se instalan edificios justo al inicio del parque, con lo cual queda claro que habrá una enorme tala de árboles y se privará de un espacio público a los vecinos de Álvaro Obregón.

El alcalde Alberto Esteva reconoció que al llegar a la alcaldía encontramos muchas licencias entregadas en los últimos días de la administración anterior y todos sabemos que fue el mismo grupo político que tuvo el control durante tres lustros que se dedicó a autorizar desarrollos sin factibilidad de servicios e impacto vial .

Ante ello, reiteró que su postura es la misma: no aceptar ese tipo de desarrollos y no permitir que ello suceda; no obstante, aclaró que es un asunto que tiene a cargo la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.