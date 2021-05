Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Lunes 31 de mayo de 2021, p. 9

Para Susana Yolanda Martínez prácticamente todos los días son iguales: por la mañana va a cuidar a su madre y en seguida regresa a su casa para atender lo que haga falta durante la tarde y la noche, con escasos minutos para dedicarse a sí misma o siquiera pensar en buscar un trabajo remunerado.

Mi mamá tiene Alzheimer y, como vivimos muy cerca, desde las 7:30 de la mañana me paso con ella para cuidarla. No es tanto el tiempo, sino ver que no se caiga, que no agarre nada. A las tres de la tarde llega mi hermana, la que solventa los gastos de mi mamá, y ya me dedico a mi casa , cuenta a La Jornada.

Al ser la única que no tiene empleo en su núcleo familiar, Susana asume casi por completo la labor de cuidados. Ahorita casi no tengo tiempo para mí; si es una hora al día, es mucho. Para buscar trabajo tampoco, porque mi tiempo se lo dedico mucho a mi mamá .

Un caso similar es el de Lourdes Ponce de León quien, a diferencia de sus familiares varones, destina hasta 60 por ciento del tiempo al aseo de su hogar y al cuidado de su padre y dos hijas. Ha logrado compaginar ambas actividades con la venta de ropa, a la que dedica algunas horas al día.