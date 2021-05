Aterrado, corrí por la puerta que había detrás de mí... Me escondí detrás de unas escaleras , afirma Polanski, que tenía seis años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial.

A través de estos dos personajes que tuvieron suerte, que sobrevivieron, también queremos mostrar la tragedia de todos los residentes del gueto de Cracovia que no lo consiguieron , señaló Kudla.

Horowitz, quien fue uno de los que recibieron ayuda del industrial alemán Oskar Schindler, se arremanga en otra escena para mostrar el número tatuado en el antebrazo cuando llegó, a los cinco años, al campo de exterminio de Auschwitz.

A veces me quedo mirando al vacío y pienso que no puede ser cierto, que debe tratarse de una estúpida broma. ¿Es posible que estuviera allí y que sobreviviera? , pregunta Horowitz.

El filme también recoge el momento en el que Polanski, visiblemente emocionado, se reúne con el nieto de Stefania y Jan Buchala, la pareja de campesinos católicos polacos que lo escondieron de los nazis.

La película no hace ninguna referencia a las acusaciones de agresión sexual emitidas contra Polanski, que fue declarado persona non grata en Hollywood y que no puede regresar a Estados Unidos porque sobre él pesa una orden de arresto.

Ese no era nuestro enfoque, no era nuestra intención defender o acusar a nadie. Esta película trata sobre otro capítulo de la vida de Roman Polanski , explicó Anna Kokoszka-Romer.

Los directores esperan que el documental pueda estar disponible en línea o en plataformas de streaming.