Ahora que veo lo que es capaz de hacer Nonito, un boxeador para la historia, me siento muy satisfecho , expone; aquel combate se fue a los 12 episodios y logré pegarle como nadie había podido. Hubo incluso quien me dijo que yo había ganado. Lo cierto es que fue una derrota que me dolió muchísimo en su momento .

Hace seis años de aquella pelea y hoy Nonito Donaire es un hito del boxeo. A la distancia, Juárez asegura que ya no le pesa. Por el contrario puede presumirlo.