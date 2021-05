Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 31 de mayo de 2021, p. 2

Édgar Mejía, timonel de Chivas, ha hecho un gran trabajo al llegar a la final del torneo Guardianes 2021 de la Liga Mx Femenil, pero Tigres es un equipo más comple-to y la prueba es que va por el cuarto título , dijo Alicia Pelé Vargas, pionera del balompié de mujeres.

Desmantelaron a Chivas, pero pelear la final es una gran labor de Mejía, aunque les falta el último jalón, no supieron sacar la ventaja en casa, y ahora deberán atacar como visitantes, porque Tigres no es un rival fácil y si gana el cuarto título va a ser muy complicado alcanzarlas después , señaló Vargas, integrante de la selección femenil que disputó los Mundiales de Italia 1970 y México 1971.

Después de haber sacado una ventaja de 2-1 en el duelo de ida, Tigres recibirá hoy en el estadio Volcán a las Chivas. Las rojiblancas buscan su segundo título luego de haber sido las primeras en coronarse de la Liga Mx Femenil en 2017 mientras que las regiomontanas pelearán por el cuarto cetro y el bicampeonato bajo el mando de Roberto Medina.

Aunque Vargas es aficionada de las Chivas por herencia del conjunto varonil, reconoció que las felinas son el mejor plantel tanto en la cancha como de manera administrativa.

Tigres tuvo un gran entrenador con Osvaldo Batocletti, quien les inculcó fundamentos y asimilaron cómo llevar un equipo. Son el único plantel femenil con dos jugadoras de gran calidad por puesto, los demás no lo tienen, no sé si porque a la directiva no le interesa o los regiomontanas pagan bien y pueden darse ese lujo , apuntó.

A sus 67 años, un desgaste de cartílago en las rodillas le impide por ahora volver a patear el balón, pero Vargas se mantiene al tanto de todo lo que pasa en la Liga Mx Femenil y no deja pasar la oportunidad para hacer un análisis de su evolución.