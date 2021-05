▲ El fotógrafo presentó su libro Profoundly superficial, un viaje, no una recopilación, a través de mi mirada como hacedor u obrero de la imagen , cuenta en entrevista. Foto León Chiprout

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 31 de mayo de 2021, p. 7

Los formatos digital y análogo de la fotografía permiten una intimidad similar, sostiene León Chiprout, quien ha vivido la explosión técnica en esa disciplina a lo largo de 32 años de carrera y que atraviesa su libro Profoundly superficial (editorial Colectivo Entrópico), el cual se presentó de forma virtual el 27 de mayo en el Centro de la Imagen.

A la hora de capturar la foto no veo mucha diferencia entre lo digital y lo análogo: la intimidad e interacción con el sujeto frente a la lente es la misma. El laboratorio sí es un proceso muy íntimo, pero en el mundo digital la edición, el retoque y la corrección de color también lo es , menciona el también cinefotógrafo en entrevista.

Agrega que nada más la forma es diferente. Uno es sin químicos y otro sí; en uno te encerrabas con la luz roja y en otro puedes estar en la sala de tu casa u oficina. Cuando hay intimidad, hay: no importa el medio .

Chiprout relata que es director de fotografía en la industria del cine y fotógrafo de foto fija desde hace 32 años, y su libro, dice, “es un viaje, no una recopilación, a través de mi mirada como hacedor u obrero de la imagen en estas disciplinas, y de cómo mi visión ha ido cambiando con la transición de la época análoga de la película a la era digital.

Hay un cambio de mirada, de percepción en estas décadas, que tiene que ver con la madurez o el desarrollo propio de la persona. Guillermo Arriaga me hizo el favor de escribir un texto. Yo quería que fuera de alguien que tuviera una visión muy profunda de la imagen.

El autor menciona que representar el movimiento en la fotografía “es mucho más complejo y difícil, lograr que la interacción del lente o del fotógrafo con el personaje o con el objeto ya tengan una cualidad o una calidad kinética per se sin tener que barrer la imagen.

Eso tiene que ver con la energía o la interacción de la energía kinética que hay entre el lente y la persona o el objeto, incluso. Hay mucho de eso en mi libro, pero también en mi persona. No me puedo quedar quieto; siempre me estoy moviendo. Eso se representa en las fotos.

León Chiprout explica que “lo estático y lo que se mueve son dos polos de la misma cosa. Lo estático se mueve y lo que se mueve es estático. Lo mismo que el título, Profundamente superficial, una frase de Andy Warhol muy famosa. A mí me hizo mucho clic porque ves el movimiento y la contemplación en las imágenes”.