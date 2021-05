Ap

Viernes 28 de mayo de 2021

Nueva York. Algunas canciones de Britney Spears serán parte de una obra de teatro musical sobre el despertar de las princesas, y se espera que el resultado no sea tóxico.

The Shakespeare Theatre Company, en Washington, anunció el jueves que montará Once Upon a One More Time con canciones de Spears que incluyen Oops!… I Did It Again, Lucky, Stronger y Toxic.

El musical contará con una historia original escrita por Jon Hartmere sobre las clásicas princesas de los cuentos de hadas, entre ellas Cenicienta, Blancanieves y la Sirenita, que se transforman después de leer The Feminine Mystique (La mística de la feminidad), un texto feminista histórico de Betty Friedan.