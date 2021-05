Carlos Priego

Sostengo una extraña relación con la obra publicada de Yoko Ono: son libros que, pese a hojearse hasta el cansancio, no dejan de sorprender. No sé a qué se deba, pero no hay ocasión en que no se descubran detalles nuevos que, seguramente, fueron pasados por alto la vez anterior que se mencionó algo acerca de ellos. En este sentido, Pomelo (Alias, 2020) me parece importantísimo para conocer y entender de mejor forma el arte contemporáneo y, sobre todo, acercarse a la obra de Yoko para reconocer su influencia en el establecimiento de nuevas rutas que siguieron varios artistas e incluso músicos.

Ver en librerías esta obra, en una edición digna de coleccionarse , es toda una celebración. Si hay alguna artista plástica que haya sido poco apreciada por sus contemporáneos, sin duda, es Yoko Ono. Por tal motivo, fue que Alias decidiera nutrir su catálogo con este libro me parece una iniciativa para aplaudirse. Si ahora se le considera una de las mujeres más importantes del arte de los años recientes, producto de una suerte de revisionismo, qué mejor que ofrecer esos materiales, los cuales ofrecen una nueva oportunidad para adentrarse en la inquieta y extravagante personalidad de la artista japonesa. Fotos, anotaciones, correspondencia, dibujos, poemas y todo tipo de documentos acompañan su obra. Valga decir que esta edición en particular está formada con un cuidadoso diseño, que conserva una línea austera y económica que propicia la desmitificación del libro de arte, haciéndolo accesible a los lectores interesados.

Poemas, dibujos, piezas de cine, danza...

Al repasar las páginas de Pomelo, el lector se enfrentará a una serie de instrucciones simples a manera de poemas, dibujos, piezas de cine, danza o arquitectura a menudo de una sola línea, que se encuentran dispuestas en las cinco secciones que componen la obra: Música, Pintura, Evento, Poesía y Objeto. La edición es muy cercana a una antología de partituras de actos o guiones de actuación, que consisten en crear acciones en lugar de discursos. Para su construcción, la consigna que siguió su autora es contundente: las nuevas formas artísticas no deberían centrarse en la producción de obras plásticas u objetos, sino en la acción y la participación constante del público. Con esta idea en mente la artista nipona invita a desvincularse, por medio de la contemplación, de un mundo enajenado por el consumo y la producción frenética de información y mercancía. Quienes desean conocer el sentido que tienen los lenguajes y soportes del arte contemporáneo, aquí encontrarán una posibilidad interesante.

