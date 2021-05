Afp

Periódico La Jornada

Viernes 28 de mayo de 2021, p. a12

Belgrado. El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, reconsiderará su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio si finalmente no se autoriza la presencia de público en las gradas.

En el contexto actual de pandemia, ya se anunció que no se autorizará la llegada a Japón de espectadores desde el extranjero y los organizadores todavía deben anunciar si el certamen será a puerta cerrada o con público japonés en los estadios.

Planeo jugar los Juegos Olímpicos si se autoriza que haya espectadores. Si no es así, me lo pensaré dos veces antes de parti-cipar , advirtió el serbio a la prensa tras aplastar 6-0 y 6-1 al argentino Federico Coria para avanzar a semifinales del torneo de Belgrado, donde jugará el viernes por un puesto en la final 'en casa' ante el eslovaco Andrej Martin (119), quien eliminó al serbio Dusan Lajovic (39).

La decisión sobre si habrá espectadores residentes en Japón en los Juegos se espera para junio.

Djokovic no es la primera estrella del tenis en expresar sus dudas sobre su participación olímpica. El número tres del orbe, el español Rafa Nadal, y la ex número uno estadunidense ,Serena Williams, señalaron recientemente que su presencia en Tokio no está segura.