▲ Para el ex defensa celeste el técnico Juan Reynoso le ha inyectado al plantel ese ADN de La Máquina . Foto Afp

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 25 de mayo de 2021, p. a10

La clave para que Cruz Azul pueda ganar la final del torneo Guardianes 2021 contra Santos Laguna y conseguir el título que se le ha negado por casi 24 años es que el equipo salga a proponer, sea paciente y no se desespere. Los jugadores de-ben ser muy inteligentes y no dejarse llevar por la presión o los nervios , consideró el ex defensa celeste Víctor Gutiérrez.

Indicó que el actual plantel cementero “no tiene por qué pensar en los fantasmas del pasado, mucho menos los nuevos elementos, pues la gran mayoría no disputó las finales perdidas, así que no tienen esa deuda pendiente.

El equipo tiene mucha experiencia, son profesionales, saben que esta podría ser su última oportunidad para triunfar y tienen que aprovecharla. En lo que deben estar completamente concentrados es en la posibilidad de hacer historia tanto en la institución como en el futbol mexicano, y eso debe motivarlos bastante.

Aplaudió el trabajo del entrenador celeste Juan Reynoso, quien, dijo, le ha inyectado al plantel ese ADN de La Máquina, sabe muy bien lo que significa portar esta playera y se lo ha trasmitido correctamente a los jugadores .