▲ Universal Music Group, Z2 Comics y Mercury Songs Ltd anunciaron el lanzamiento de la novela gráfica Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs. Será un viaje a través de la vida del cantante desde su infancia en Zanzíbar e India, pasando por sus años de formación en Inglaterra, hasta convertirse en estrella del rock. La historia se cuenta con sus propias palabras, y cada capítulo da una idea de sus múltiples facetas. Escrita por Tres Dean, brindará una visión real de la fascinante existencia del músico. Foto cortesía de los editores