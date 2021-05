D

ado el panorama que promete la contienda política en la capital, bien podríamos decir que acudir a las casillas para elegir a quienes gobiernen podría significar un suicidio ciudadano.

¿Por qué? Bueno, está claro que hasta el momento la totalidad de los candidatos de todas las opciones de poder tienen una misma idea sobre la política, una que no va más allá de la gestión y la cual no habla de cómo se debe modelar una nueva forma de gobierno, sino de acciones que si bien resultan necesarias no remueven las costumbres que requiere un cambio real.

Los debates por la ciudad que efectúa el órgano electoral dan razón de la pobreza en la oferta. El de este partido y el de aquél, no importa el color, después de hablar mal de su contrincante promete poner luz en una calle que dice está a oscuras. El del otro partido promete lo mismo, pero en otra calle; para el siguiente es urgente colocar césped en los camellones, mientras su contrincante advierte que lo mejor es instalar ahí juegos para los niños.

Queda claro. Para que esas promesas se den no tiene que existir un partido político. Tal vez sería mejor establecer una idea clara de lo que debería ser el esparcimiento, en el caso de los menores, o la administración de su tiempo libre en actividades acordes con las cambiantes realidades del momento, por ejemplo.

Y lo peor de todo esto es que no hay opción. La propaganda de derecha, más que ofrecer una alternativa, sigue la rutina del insulto y no se diferencia de ninguno de sus oponentes; ahora, con sus alianzas, sólo resalta la pobreza ideológica de esta que será una elección donde se juega el poder por el poder.

En el caso de Morena, cada vez más carcomido por los intereses tribales, es desesperanzador. Sin pies ni cabeza, caza lo mismo al político desesperado y sin chamba que al ambicioso que busca fortuna desde un lugar supuestamente seguro. Parece no tener remedio.