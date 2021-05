El también productor puntualizó que “hay una frase casi al terminar la pieza que dice: ‘si vives mucho tiempo y llegas al final de tu vida sin haberte sentido terriblemente deprimido, por lo menos una vez, es probable que no hayas puesto atención’. Incluso, si alguien antes de la pandemia no había experimentado este sentimiento, ahora sí lo hizo. No creo que durante el confinamiento alguien no haya vivido –un día o unas horas– una absoluta desolación y depresión o que le hayan faltado ganas de salir adelante”.

Puras cosas maravillosas, de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe, dirigida por Sebastián Sánchez Amunátegui, es una obra sencilla, pero con una temática con la que el público se identifica de alguna manera. El monólogo se estrenó en 2016 y su historia es indispensable en estos momentos, porque el teatro sana, conecta, motiva y es un reflejo de la realidad , aseguró Perroni.

Se escenificará en el teatro Milán, antes se presentó en el Foro Lucerna. La temporada comenzará mañana, con 30 por ciento de aforo y funciones los martes a las 20 horas en el recinto ubicado en Lucerna número 64, colonia Juárez.