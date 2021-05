Juan Ibarra

Hacer danza y música en México es difícil. Aunque para Abril Luna, aun con la pandemia, ese no es motivo para dejar de hacer lo que más le gusta. Por eso aunque la actual época ha sido difícil, la bailarina y música no ha dejado de intentar cosas.

Luna estudió danza contemporánea en el Centro Cultural Ollin Yoliztli. También durante ese periodo comenzó a tocar la trompeta, con la idea de poder hacer música para sus coreografías. Sin embargo, debido a la sonoridad del instrumento de viento, Abril decidió cambiar al bajo y desde entonces esas dos han sido sus principales actividades.

Aunque también durante un tiempo estuvo resentida con la danza , como resultado del ambiente y el trato que vivía mientras estudiaba. Me maltrataban los maestros y las maestras, me decían que no era buena bailarina. Que mejor me dedicara a hacer tortas, y no tiene nada de malo hacer tortas, pero yo quería ser bailarina , contó en entrevista.

Incluso ahora, Luna considera que el ambiente no ha cambiado mucho. Siguen estas ondas de violencia sicológica a los bailarines y a mí no me gustó ese trato y decidí alejarme un poco de la danza , explicó. Mientras estuvo enfocada en la música comenzó a tocar con la banda de surf The voodoo ones, y hace poco más de un año fue invitada a colaborar con Las fokin biches.