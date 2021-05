AB Quintanilla (Gabriel Chavarria), hermano de Selena, fue una pieza fundamental en la carrera de la cantante de El chico del departamento 512. Conocía lo que a ella le gustaba y favorecía, por lo que se involucraba en cada detalle. Sin embargo, la intérprete firmó para grabar un disco en inglés, en el que ya no estaría acompañada de la banda ni bajo la producción del también compositor.

En varios momentos de la serie, Selena mostró con ímpetu el deseo de no detenerse, porque –decía– todo puede acabar o cambiar de momento . La intérprete de Amor prohibido no se equivocó.

Cuándo ya no estés, ¿cómo querrías que te recordaran? se le preguntó en una entrevista a la estrella. Sorprendida, respondió: no sólo como artista, sino también como alguien que se interesaba en los demás, que pensaba en ser un ejemplo; una mujer que quería ser la mejor hija, hermana, amiga y esposa. Que me recuerden como alguien que entregó todo .

Los demás episodios de la serie son Entre a mi mundo, La llamada, Burbujitas, Ya no, Lo más bello, Si una vez, El Astrodome de Houston y Cuando todo el mundo duerme, en los que se devela parte del proceso creativo de éxitos como Bidi bidi bom bom, Techno cumbia y No me queda más, esta última, compuesta por el tecladista Ricky Vela, pero dedicada a Suzette (Noemí González), quien contrajo felices nupcias con Bill Arteaga.

La actriz venezolana Natasha Pérez, quien interpreta a Yolanda Saldívar, presidenta del club de fans de Selena, aseguró que investigó de manera detallada el caso, además, la caracterización implicó dos horas de maquillaje, unos kilos de más y un tono de voz más agudo. No me reconocí. Yo misma me sorprendí , admitió.

Para preparar su personaje, la actriz recordó haber conseguido suficiente material en Internet y en archivos de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, incluyendo entrevistas y reportes de prensa de la época. Hizo, puntualizó, mucha investigación .

Incluso preguntó si tendría la posibilidad de entrevistar a Yolanda Saldívar, quien cumple cadena perpetua, pero por sensibilidad a la familia y lo delicado (del tema), decidimos no sacudir el avispero .

