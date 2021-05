La belle époque juega con esos elementos para conseguir una disfrutable comedia romántica, un género que el cine francés de antaño solía desempeñar con singular eficacia. Victor se muestra fascinado por ese baño de nostalgia a la medida, pero a la vez comienza a sentir algo por Margot. ¿Es la evocación de su esposa lo que lo enamora, o es la personalidad y vivacidad de su intérprete? Antoine lo presiente y para desanimar a Victor, inventa otra falsa realidad sobre la vida de Margot.

Bedos aprovecha al máximo ese juego de espejos valiéndose de una pista sonora ad hoc (There’s Always Something There to Remind Me, canción referida, claro, al fetichismo del amor, entonada por Dionne Warwick), diálogos agudos y un reparto ideal. Y aunque no es parte esencial de la trama, se añade un personaje emotivo, el de Pierre (Pierre Arditi), un hombre mayor que utiliza el mismo bistró para encontrarse noche a noche con el intérprete de su padre y poder decirle lo que nunca pudo.

Como buena comedia romántica, La belle époque provoca que el espectador evoque su propia historia sentimental. No tendrá el beneficio de contar con una recreación tan fehaciente, pero se hundirá en la nostalgia reconfortante por un par de horas.

D y G: Nicolas Bedos/ F. en C: Nicolas Bolduc/ M: Nicolas Bedos, Anne-Sophie Versnaeyen/ Ed: Anny Ganché, Stéphane Garnier, Florence Vassault/ Con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Dora Tillier, Fannie Ardant, Pierre Arditi/ P: Les Films du Kiosque, Pathé, Orange Studio, France 2 Cinéma, Hugar Prod, Fils, Umedia. Francia, 2019.

