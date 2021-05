Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 15 de mayo de 2021, p. 6

Con poco más de 30 años, Yael Duval ha tenido una vida llena de experiencias. Para asumirse como actriz, antes tuvo que pasar por trabajos diversos y vivencias que han resultado tanto positivas como negativas.

La verdad es que sí me da un poquito de miedo meterme a actuar , afirmó Duval en entrevista. No se me olvida que soy mamá, tengo dos hijos; soy divorciada, y tengo ya 30 años . Por eso aseguró sentir admiración por las personas que saben lo que quieren hacer desde pequeñas.

Duval nació, creció y se educó en México, aunque tiene ascendencia francesa por su madre, y libanesa por su padre. La actriz habla italiano, francés, inglés y español, como resultado de su educación, sus orígenes y, probablemente, como reminiscencia de su sueño de niña: trabajar en la Organización de Naciones Unidas como intérprete y traductora.

Se considera una persona terca, cuadrada y exigente conmigo misma . Esa manera de pensar la ha llevado a desempeñarse en distintos oficios y profesiones. Trabajó como bartender al terminar una carrera técnica en el liceo Franco-Mexicano, después se dedicó a modelar en pasarelas y publicidad, fue conductora en Radio Fórmula e incluso trabajó en el Congreso mexicano.

Viví con el enemigo siete años

A pesar de todas las buenas experiencias, la vida de Yael no ha sido completamente positiva. Viví con el enemigo siete años , contó la actriz. Todo lo que nunca me ha pasado en la vida me pasó en mi casa .

La violencia física y emocional que la actriz sufrió por parte de su ex pareja es algo que ha decidido no ocultar, a pesar de lo difícil que es para ella hablar sobre esa parte de su vida. Cuando ocultas cosas tuyas le das poder a las personas, es como un poder de extorsión hacia tu persona , explicó.

Ahora que ha pasado el tiempo, Yael Duval ha comenzado a superar esa violencia, además de asumirla con responsabilidad. Lo que yo tuve que arreglar fue disculparme a mí misma, por exponerme a tal grado; avanzar y quitarme esa pena. Escogí mal, hice una pendejada, la cagué, todos la cagamos y punto .

Además de la violencia que ha padecido, Duval también ha visto a su padre enfermar de cáncer en ya varias ocasiones. Primero cuando tenía 10 años, después a los 15 y también en 2018, época en que ella ya sabía que quería dedicar su vida a la actuación.