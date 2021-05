“Es importante comprender que las ficheras y las trabajadoras sexuales están estigmatizadas. Nosotras no queríamos destacar cómo la sociedad las juzga, sino mostrar cómo son en realidad; saber cuáles son sus anhelos. Hay algo que pasa en ese baño que es muy poderoso: la energía que La Mami genera con las chicas y la que ellas tienen entre sí antes de bajar a la pista de baile”, precisó.

Era importante ir poco a poco, entendiéndolas, ganándose su confianza, haciendo un documental cercano y transparente, donde no se les juzgara ni estigmatizara, sino se les mostrara tal como son: sin prejuicios y sin folclor , destacó.

“Por ello, enseguida me di cuenta de que hacer el documental iba a ser muy difícil. Llegaba al lugar y me quedaba en el baño, casi no bajaba a la pista de baile. Platicaba con La Mami y con las muchachas, mientras éstas se maquillaban. Poco a poco creamos vínculos, que posteriormente pudimos retratar en el documental”, contó Herrero.

Un ejemplo de lo anterior, es el personaje de Priscila, quien llega al Barba Azul a pedir trabajo porque tiene un hijo con cáncer y encuentra con La Mami y las muchachas una forma de contención, y en el cabaret, una manera de financiar el tratamiento de su pequeño.

Olga, La Mami, afirmó que la película es muy importante porque las mujeres que trabajan de noche siempre han sido mal vistas y maltratadas: Dicen que es el trabajo más fácil, pero la gente nunca ha visto o se ha puesto a pensar en que las personas trabajan en ese ambiente porque tienen la necesidad de sacar adelante a su familia .

Para la protagonista de la película –que se integró al lugar en 2009 como corista del grupo Yumori–, el trabajo de noche no es el más fácil. Las mujeres deben pasar muchas cosas para ganar el dinero que ayude a su familia. Están expuestas a muchos momentos de violencia, y deben aguantar a todo tipo de personas, desde las más finas hasta las más groseras .

Doña Olga aseguró que siempre ha tratado de ver a las trabajadoras del Barba Azul como hijas. Ha intentado ayudarlas, protegerlas y aconsejarlas: Si bien no puedo hacerlo económicamente, sí lo hago moralmente, para que sus problemas personales sean menores .