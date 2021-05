Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 10 de mayo de 2021, p. 8

En América Latina, sobre todo en México, hemos creado un tipo de literatura negra en la que no importa tanto buscar al asesino, porque aquí puede ser cualquiera, sino entender las motivaciones, las circunstancias y cómo se dieron los hechos violentos , dice el narrador Carlos Martín Briceño a propósito de su cuentario Toda felicidad nos cuesta muertos: cinco cuentos negros, que se presenta mañana.

El escritor sostiene que la literatura negra, y la basada en crímenes, seguirá siempre en boga. Las personas tienen la necesidad de leer y vivirlos a través de las letras, mejor que por ellos mismos. Es curioso que en los países nórdicos, donde la violencia está en niveles bajísimos, se leen muchísimas novelas negras porque tienen ganas de descubrir al asesino para encontrarse con la violencia desde lejos .

En Latinoamérica, tenemos tan cerca la violencia que no nos importa saber quién mató, porque al final la policía misma puede darte cualquier chivo expiatorio. Lo importante es ver qué sucedió, cómo, qué tan violento fue el crimen y las secuelas que dejó en las personas que están alrededor del mismo. Esa diferencia es sustancial para entender la novela negra de la región .

Sobre su título más reciente, editado por el sello Lectorum, Briceño (Mérida, Yucatán, 1966) sostiene que mis relatos negros no son muchos. Escribo sobre las relaciones de pareja, la dificultad de hacer una vida en familia en el siglo XXI; me he concentrado mucho en las zonas oscuras de las relaciones humanas y familiares .

En el ejemplar, el autor reúne cuentos como Hombres de bien , Cibercafé y “Montezuma’s revenge”, que ganó en España el importante Premio Internacional de Cuento Max Aub 2012. Los dos primeros están basados en casos reales que ocurrieron en la ciudad de Mérida.

El relato Hombres de bien aborda lo sucedido en una escuela donde los alumnos mayores violaban a los de los grados inferiores. Cibercafé retoma un asesinato cometido hace 10 años por el encargado de un local contra una de sus clientas. Ese crimen fue muy escandaloso, porque ocurrió en una zona económica alta y por el origen aparentemente inocente de alguien a quien ofenden , explica el autor.

La literatura negra tiene un caldo de cultivo enorme en un país donde más de 90 por ciento de los crímenes no se resuelven. Sólo en 2020 cerramos con casi 34 mil 500 homicidios. Y las autoridades se atreven a decir que hubo una ligera baja. Esto, nos guste o no, es una veta inagotable para la literatura.

No es una apología de la violencia

Carlos Martín Briceño rechaza que se trate de “hacer una apología de la violencia. Los escritores no debemos hacer eso, pero sí tomar algunos crímenes, ficcionarlos e imaginar los motivos, tal como hizo alguna vez Jorge Ibargüengoitia con Las Poquianchis, en su novela Las muertas; me parece necesario para que no se normalice la violencia y estos crímenes no queden en el olvido y sean una estadística más”.