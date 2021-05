Ap

Nueva York. Cuando Nancy Wilson se hizo amiga de Eddie van Halen, se enteró de que él nunca había tocado una guitarra acústica, así que le regaló una. Dijo que él la llamó al día siguiente para contarle que se quedó despierto toda la noche y compuso una canción con ella. Me llegó directo al corazón , dijo Wilson.

Después de que el virtuoso guitarrista sucumbió al cáncer el año pasado, Wilson pensó que sería adecuado honrarlo en su nuevo álbum, 4 Edward. Inspirada por esa primera canción que él le tocó, es la última del primer álbum solista de Wilson You and Me, lanzado ayer.

La guitarrista y cofundadora de Heart no había considerado hacer un disco solista antes, pero al quedar atrapada en casa durante la pandemia cambió todo. Era una especie de oportunidad obligada a hacer un álbum solista .

Compuso la mayoría de las canciones del álbum, pero también grabó algunas versiones, como The Boxer de Simon and Garfunkel. También incluye colaboradores como el ex cantante de van Halen Sammy Hagar, el baterista de Foo Fighters Taylor Hawkins y el bajista de Guns N’ Roses Duff McKagan. Habla sobre ese álbum, su labor en Heart y su amistad con van Halen.

–Algo especial pasó cuando salió de gira con van Halen, ¿correcto?