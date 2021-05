Carlos Priego

Sábado 8 de mayo de 2021, p. 7

Impedimenta, la editorial detrás de importantes escritores como Maryse Condé, Stanislaw Lem o Mircea Cărtărescu; ha dado con otra clase de tesoro: el que guarda el último libro publicado por Jon Bilbao, que cruza una y otra vez la frontera entre el western y la autoficción. En este caso los límites son tan cruciales como en una buena película del oeste; Basilisco, el libro en cuestión es la historia de un escritor –alter ego de Bilbao– que en uno de sus viajes a Estados Unidos conoció la historia de John Dunbar, un veterano de la guerra de civil, poco hablador, de carácter extremadamente frío y un pasado desconocido; después –el escritor– vuelve a España, se casa, tiene hijos y se ve atrapado en los problemas propios de la mediana edad, es entonces cuando decide rescribir la historia del vaquero Dunbar. La idea sonaba surrealista incluso a mis oídos. Un libro de tramas compaginadas en las que una historia se desarrolla en el presente y otra en un lugar a más de un siglo de distancia. Hay algo de experimentación y salto al vacío en la construcción de este libro , se ríe Bilbao y agrega: paradójicamente, si no sales de tu zona de confort y, por el contrario, continúas haciendo eso de lo que te sientes seguro, vas a fracasar .

Bilbao se ha vuelto un experto en la escritura de relatos y novelas. Con esta nueva publicación decide hacer una mezcla entre ambos géneros, por circunstancias profesionales y personales no podía dedicar el tiempo que le exigía una novela, sin embargo para esta idea que tenía en la cabeza , hacerlo relato quedaba corto, necesitaba mayor desarrollo de personajes, mayor complejidad de historias, y esta es otra de las razones que me llevó a aquella estructura de las dos tramas paralelas e ir saltando de una a otra . Un poco más compleja, quizá, sea su decisión de escribir un relato inspirado en vaqueros que al final nació de su gusto por el tema, mi afición al western surgió cuando era niño y con el paso de los años no ha hecho más que aumentar .

División entre buenos y malos

En términos de trasmitir mensajes la locomotora habitual ha sido sin duda el cine, y la razón de ello es que el formato audiovisual llega a mucha más gente que la literatura. Antes el género de vaqueros se pensó como un mecanismo de adoctrinamiento para las masas, cuyo mensaje era muy concreto: ceder la libertad individual para dar paso a la civilización, a los pueblos, al orden, a la política, a la estructura y a una justicia por todos aceptada . Pero eso tuvo consecuencias, lo que ocurrió es que se construyó una versión simplificada y mitificada del nacimiento de una nación y el resultado de este mensaje fue una división extremadamente burda entre buenos y malos, donde en la mayoría de las narraciones, los malos eran los nativos americanos y, los buenos eran los blancos colonizadores .