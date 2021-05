▲ Angelina Jolie y Finn Little en un fotograma de la cinta dirigida por Taylor Sheridan Those Who Wish Me Dead. Foto Ap

Sábado 8 de mayo de 2021, p. 6

Nueva York. Taylor Sheridan fue inicialmente convocado para rescribir el thriller montañés Those Who Wish Me Dead (Aquellos que desean mi muerte), pero terminó involucrándose más en la película. Cuando otro cineasta renunció, llamó al estudio con una oferta.

“Dije ‘si logro que Angie haga esto conmigo, la dirigiré para ustedes’, contó Sheridan. “respondieron “genial, nunca conseguirás a Angie’”.

El escepticismo de los ejecutivos de Warner Bros. estaba justificado. Angelina Jolie, cuyas prioridades se han centrado en dirigir, su trabajo en causas internacionales y su familia, no había protagonizado una película en seis años. En la última década sus únicos papeles estelares han sido en dos entregas de Maléfica y By the Sea, que dirigió y protagonizó con su ex esposo Brad Pitt.

Pero el momento que eligió Sheridan era correcto. Jolie, quien atravesaba un doloroso y prolongado divorcio, estaba más interesada en un papel rápido y sencillo en el set, y el papel de una bombera paracaidista en Montana acechada por el trauma y por la culpa era potencialmente catártico.

Todos tenemos momentos en nuestras vidas en los que estamos destrozados, y estamos afligidos y no estamos seguros de que quede algo dentro de nosotros , dijo Jolie en una entrevista por Zoom desde Los Ángeles.

Me identifiqué más con una parte de ella que no sentía que podía hacer mucho, y no había hecho esto en mucho tiempo. Estar en esta situación y tener un director que es tan sensible como consciente de la experiencia humana, ir ahí y sentirlo, pero también empujarte a encontrar tu fortaleza y salir adelante . Eso era lo que necesitaba en ese momento”, dijo Jolie.

Those Who Wish Me Dead, que se estrena el 14 de mayo en cines y en HBO Max, también es una anomalía por otros motivos. Es una película de género con una estrella protagónica que no está basada en una propiedad intelectual conocida y realizada por un estudio grande. La cinta está basada en un libro de Michael Koryta de 2014 y, al igual que otras películas de Sheridan como To Hell or High Water (Enemigo de todos), Sicario (Tierra de nadie: Sicario) –ambas escritas por él–, además de Wind River (Muerte Misteriosa) –que también dirigió– es una historia de sangre y justicia en un paisaje estadunidense vasto y violento.

Una cinta muy yo

“Para sonar como un millennial, es muy yo”, dice Sheridan riendo. “Pero lo que es único es que hicimos esto con un estudio. Es una película de estudio y confiaron en nosotros para hacerla. La realizamos como una película de los años 70. Ellos la promovieron así. El mayor elemento del siglo XXI es que podrás verla por streaming o ir al cine”